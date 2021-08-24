أنقرة (زمان التركية) – تقول ادعاءات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس رجب طيب أردوغان يمتلك “قصرًا عائمًا”.

وزُعم أن أردوغان، أمر بصناعة عبارة فاخرة داخل ترسانة بحرية يمتلكها رجل الأعمال متين كالكافان وأنها موجودة حاليا في إيطاليا من أجل عملية تأثيث داخلية مميزة.

وتصدرت هذه الادعاءات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا عقب نشر مقطع فيديو للعبارة.

Erdoğan'ın yüzen sarayı olan bu Feribot iç tefrişat için İtalya'ya gönderiliyor. Vatandaşdan İBAN iste. Kendin deveyi amuduyla götür. Yazıklar olsun. pic.twitter.com/ZBaUb1OrOh — Abdullah Osmanoğulları (@Abdulla86296315) August 22, 2021

هذا واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي البذخ الذي يعيش فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بينما يطالب المواطنين بالتقشف.

وتسببت دعوة الرئيس أردوغان المواطنين بالتبرع لتعويض خسائر حرائق الغابات، وعدم إنفاق الحكومة على صيانة طائرات إخماد الحرائق التي كانت تركيا في أمس الحاجة إليها في ظهور غضب شعبي تجاه الرئيس أردوغان الذي ينفق من موازنة الدولة على مظاهر الترف.