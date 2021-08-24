أنقرة (زمان التركية) – سيخضع الفنان المسرحي التركي جانجو أركال (83 عاما) الذي يشارك في مسرحيات سياسية منذ 62 عاما، للمحاكمة لأول مرة مع المطالبة بحبسه حتى 4 سنوات وشهرين بتهمة إهانة الرئيس.

ويواجه الفنان المسرحي جانجو أركال تهمة إهانة الرئيس التركي وذلك على خلفية منشورين شاركهما على حسابه في تويتر عام 2016.

وقبل عام تم إعداد مذكرة ادعاء ضد أركال بتهمة إهانة الرئيس على خلفية منشورين سبق وأن شاركهما عام 2016 انتقد خلالهما نظام الحكم الرئاسي وشكك في دبلوماسية الرئيس بجانب تغريدة استنكر خلالها صب الخرسانات بوادي “أيدار”.