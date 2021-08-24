أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي عن نسبة مرتفعة من عدم الرضا عن سياسات الحكومة في تركيا ضد موجة الهجرة من أفغانستان حتى بين ناخبي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وبحسب نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “أقصوي” للأبحاث، فإن 85.2٪ من الشعب التركي صرحوا بأنهم قلقون بشأن الهجرة الأفغانية. من ناحية أخرى يرى 10.2 في المائة فقط أن الوضع ينذر بالخطر.

أعرب 78.5 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و 79.4 في المائة من ناخبي حزب الحركة القومية عن قلقهم بشأن موجة الهجرة. بالنسبة إلى ناخبي حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد، فإن هذا المعدل يزيد عن 90 بالمائة.

وبخصوص سؤال: “ما مدى رضاك ​​عن الطريقة التي تدير بها الحكومة تدفق الهجرة من أفغانستان؟” أعرب 78.4٪ من المستجيبين عن عدم رضاهم عن ممارسات الحكومة. وبلغ معدل أولئك الذين أعربوا عن رضاهم بقي 14.3 فقط.

حتى بين ناخبي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، فإن عدم الرضا عن الطريقة التي تدير بها الحكومة تدفق الهجرة يلفت الانتباه.

وفقًا لنتائج البحث، صرح 63.4٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية و 76.2٪ من ناخبي حزب الحركة القومية بأنهم غير راضين عن سياسات الحكومة تجاه أزمة الهجرة.

كما طالب 72.4% من المشاركين في الاستطلاع بضرورة انسحاب تركيا من أفغانستان.

وأثار مؤخرًا وزير الدفاع البريطاني بن والاس غضبًا عارمًا في تركيا من خلال مقال نُشر بصحيفة “The Mail on Sunday” تحدث فيه عن أن بلاده تخطط لإنشاء مركز للاجئين الأفغان في تركيا.

مقال بن والاس جاء بعد أن ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية.

وعقب نشر المقال جدد زعيم المعارضة في تركيا كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، اتهامه للرئيس رجب طيب أردوغان بعقد صفقة لاستضافة اللاجئين الأفغان على الأراضي التركية.

فيما وصف رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، تصريحات وزير دفاع بريطانيا بخصوص اللاجئين الأفغان، بأنها تعد انتهاكا لحقوق تركيا السيادية.

داود أوغلو قال إنه كان يجب استدعاء السفير البريطاني في أنقرة بمجرد ظهور هذا البيان، وسؤاله: “كيف يمكنكم الإدلاء بهذا البيان نيابة عن تركيا؟”.

وتعبيرا عن رفضه استقبال لاجئين أفغان، أشار داود أوغلو إلى أن تركيا ليست البلد الذي يلجأ إليه أولئك الذين يتعاونون مع أمريكا في أفغانستان. أيًا كانت الطريقة التي تقوم بها أمريكا.

يشار إلى أنه بخصوص الجدار الذي تبنيه تركيا على حدودها مع إيران لمنع تسلل المهاجرين الأفغان، أشار وزير الدفاع خلوصي أكار إلى أنه تم الانتهاء من 65% من الجدار. لكن المعارضة تقول إن هذا الإجراء جاء متأخر حيث أن الآلاف من المهاجرين الأفغان عبروا الأراضي التركية بالفعل منذ بداية توسع سيطة حركة طالبان على أفغانستان.