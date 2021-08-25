أنقرة (زمان التركية) – شهدت إيجارات المنازل السكنية في مدينة إسطنبول ارتفاعًا بشكل غير مسبوق بخلاف باقي المدن التركية.

وقال نظام الدين آشا، رئيس غرفة العقارات في إسطنبول، إنه وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ متوسط ​​معدل زيادة الإيجار في تركيا 26 بالمائة، لكن في اسطنبول يواجهون ارتفاعات تتراوح بين 50 و60 بالمائة.

وأوضح آشا أنه في مناطق مثل كاديكوي وبوسطانجي وجوزتبه في الشطر الأناضولي، لا يمكن العثور على المنازل التي كانت تكلف 3 آلاف ليرة بأقل من 4-5 آلاف ليرة الآن.

وأضاف آشا: “بالنسبة للشقق السكنية 3 + 1، فإن الإيجارات تصل إلى 10 آلاف ليرة. خاصة مع التحول الحضري، وصل إيجار الشقق التي كانت بألف ليرة في أفجيلار إلى 2000 ليرة”.

وأشار آشا إلى أن أسباب ارتفاع الإيجارات بمعدلات غير مسبوقة، هو التحول الحضري، وقدوم الأجانب، وافتتاح المدارس وانخفاض المباني الجديدة.

وتابع آشا: “إلى جانب ذلك، هناك بعض الملاك يريدون طرد المستأجر لتأجير لآخر بسعر أعلى”، مشيرًا إلى أنه لابد أن لا تكون الزيادة في الإيجار أكبر من الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وذكر آشا أن الأسعار قد تعود إلى مسارها الطبيعي في غضون عامين.