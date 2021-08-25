أنقرة (زمان التركية) – استعاد زعيم المافيا التركي، سادات بكر، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وبعد أقل من 24 ساعة من إغلاق حساب سادات بكر على انستجرام الذي يضم مليون ونصف متابع، تم إعادة فتحه مجددا.

وأمس الثلاثاء، وجد المتابعون مشكلة في الوصول إلى حساب سادات بكر، حيث ظهرت رسالة “لم يتم العثور على المستخدم”.

بكر الموجود حاليا في الإمارات، كان قد أعلن منذ عدة أشهر أنه لن يستطع تصوير مقاطع فيديو لفترة طويلة لأن السلطات الإماراتية لم تعد تسمح بذلك.

وفي تركيا تم حظر العديد من تغريدات بكر على تويتر، بقرارات من المحكمة.

سادات بكر ساهم في فك رموز العلاقات في مثلث السياسة والمافيا والإعلام في تركيا بمقاطع فيديو نشرها عبر موقع يوتيوب ولاحقا عبر تغريدات على تويتر.

وكان آخر ما نشره بكر هو انتقاد لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بسبب صمته بعد واقعة إهانة نائبة حزب العدالة والتنمية، زينب جول يلماز، لرجال المرور، حيث سأل بكر صويلو قائلا: “أين شرفك؟”.