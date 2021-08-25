أنقرة (زمان التركية) – حاصرت الشرطة في تركيا مقر حزب الشعوب الديمقراطي في بلدة تشانقايا بالعاصمة أنقرة.

ومنعت الشرطة موظفي وأعضاء الحزب من دخول المبنى.

يأتي حصار الشرطة للمبنى، بعد إقدام مجموعة من الأسر المدعومين من حزب العدالة والتنمية على عقد مؤتمر صحفي أمام مقر الحزب الكردي. سبق لهؤلاء تنظيم تظاهرات أمام فرع الحزب في ديار بكر احتجاجا على اختطاف حزب العمال الكردستاني أبناءهم.

ويريد المتظاهرون الربط بين الحزب الكردي وتنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وتشجع الحكومة على ذلك لوصم حزب الشعوب الديمقراطي بالإرهاب وإقصائه من الساحة السياسية.

في وقت لاحق فكت الشرطة الحصار الذي فرضته على مقر حزب الشعوب الديمقراطي بعد تقديم البيان.

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر في الوقت الحالي دعوى لحل الحزب الكردي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب.