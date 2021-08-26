أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تستطيع تحمل عبء هجرة إضافية من سوريا أو أفغانستان.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس أردوغان للسفراء في المجمع الرئاسي بمناسبة الذكرى 950 لانتصار ملاذكرد.

وحول المهاجرين الأفغان الذين دعت عدد من الدول الأوروبية تركيا إلى استقبالهم، قال أردوغان إن تركيا تستضيف ما يقرب من 5 ملايين طالب لجوء بأوضاع مختلفة، وبالتالي لا يمكنها التعامل مع عبء إضافي للهجرة القادمة من سوريا أو أفغانستان.

أردوغان أشار إلى أهمية استقرار أفغانستان، مؤكدا أن تركيا ستواصل الحوار الوثيق مع جميع الأطراف في أفغانستان تماشيا مع هذا الهدف.

وتابع أردوغان: “في الوقت الحالي، نتعامل مع رسائل قادة طالبان بتفاؤل حذر. إن أفعال طالبان وخطواتها ستحدد شكل العملية المقبلة في أفغانستان”.

وكان من المثير عدم رد الرئيس أردوغان بشكل مباشر على تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، الأخيرة التي قال فيها إن بلاده تخطط لإنشاء معسكرات لاجئين في تركيا. أحدثت هذه التصريحات جدلا كبيرا في الشارع التركي.

يذكر أن تصريحات صدرت عن قادة دول أوروبية مثل السويد وبريطانيا دعت تركيا لاستقبال المهاجرين الأفغان، فيما ردت الحكومة التركية رسميا بالرفض.