أنقرة (زمان التركية) – تخلت السلطات اليونانية عن 17 شخصا طلبوا اللجوء إليها، ورحلتهم إلى تركيا رغم المخاطر على حياتهم ليتم اعتقالهم هناك.

كان 17 تركيا حاولوا الهروب من بلادهم بسبب فتح تحقيقات أمنية ضدهم مثل آلاف المفصولين تعسفيا والملاحقين أمنيا عقب محاولة انقلاب 2016، فاستقلوا قاربا قاصدين فرنسا إلا أنه تعطل بهم في جزيرة كريت اليونانية.

وبعد طلبهم المساعدة من خفر السواحل اليوناني، تم توقيفهم وإعادتهم خلال 24 ساعة إلى تركيا رغم طلبهم اللجوء السياسي من اليونان.

فور إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا، تم التحفظ على هواتفهم واعتقالهم بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.