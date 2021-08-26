أنقرة (زمان التركية) – كشف ناشط تركي أن “علي ي” المتسبب في حرائق بلدة مانافجات في ولاية أنطاليا، ينتمي لمنظمة “الذئاب الرمادية” القومية اليمينة المتطرفة.

نشر الناشط التركي، محمد أمين أوغوز، تدوينة على تويتر، قال فيها إن “علي ي” منفذ حرائق الغابا، ينتمي لحزب الحركة القومية، وتم القبض عليه بعد ورود بلاغ من صديقته.

وأضاف أوغوز أن لديه أقارب في بلدة “سيريك” بولاية أنطاليا، وأن “علي ي” معروف في هذه البلدة، بأنه عدو للأكراد، وينتمي لمنظمة الذئاب الرمادية التنظيم المسلح التابع لحزب الحركة القومية والذي حظرته عدد من الدول مؤخرًا.

يذكر أن امرأة تدعى “أوزلام ت”، تبلغ 40 عاما، نشرت تسجيلا صوتيا لقوات الدرك ذكروا خلالها أن “علي ي” (40 عاما)، هو من قام بإشعال النار التي تسببت في حرق آلاف الهكتارات من الغابات وراح ضحيتها 3 أشخاص، مقابل حصوله على نقود، وعقب ذلك تم اعتقاله.