أنقرة (زمان التركية) – انتقد زعيم المعارضة في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال مخاطبا إياه، “الأمة التركية لا تستطيع مواكبة الترف الذي تعيش فيه”.

عبر تدوينات على تويتر، علق كيليتشدارأوغلو على تصريحات أردوغان الأخيرة التي بشر فيها بـ “نهضة اقتصادية جديدة” في حين هناك نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع سعر فواتير الكهرباء.

وقال كيليتشدارأوغلو: أردوغان يقول تركيا مقبلة على نهضة اقتصادية جديدة، ولكن الشعب لا يفكر إلا في فاتورة الكهرباء.

وأضاف كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري: “نرى جميعًا من خلال التجربة أن فواتير الكهرباء هذه تكاد تكون سرقة! في قصرك 1150 غرفة، لا تنس أن تطفئ الأنوار يا أردوغان”.

زعيم المعارضة قال إن “الشعب التركي لا يستطيع مواكبة ترف وأبهة أردوغان”، داعيا الله أن يمنح الحكمة والعقل للموجودين في القصر، لأنهم وضعوا تركيا على منحدر.