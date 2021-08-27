باريس (زمان التركية) – سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر دول جوار العراق.

وتشمل زيارة الرئيس الفرنسي العاصمة بغداد، أربيل ثم الموصل قبل العودة إلى باريس مساء الأحد.

ويرافق ماكرون في الزيارة، وزيرا الخارجية والدفاع جون إيف لودريان وفلورونس بارلي بالإضافة إلى شخصيات برلمانية وغيرها.

وتحمل زيارة ماكرون للعراق، بعدا ثنائيا، حيث سيناقش الرئيس الفرنسي خلالها التزام فرنسا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما أنه سيكون لها بعد إقليمي حيث سيشارك ماكرون في مؤتمر يجمع ممثلين عن دول الجوار للعراق.