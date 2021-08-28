أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارًا باعتقال 41 شخصا بينهم عسكريون، في إطار العمليات المستمرة ضد حركة الخدمة منذ نحو 5 سنوات.

أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أمرًا باحتجاز 41 شخصًا، من بينهم عسكريون نظاميون يعملون في القيادة العامة لقوات الدرك.

مكتب المدعي العام، قال في بيان إنه “نتيجة للعمل الذي قام به جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن، صدرت أوامر اعتقال بحق 41 ضابط صف، 5 منهم كانوا في الخدمة الفعلية، و 36 تم إيقافهم مؤقتًا عن الخدمة أو فصلهم بمرسوم”.

وعلم أن 30 شخصا من بين الـ41 اعتقلوا فى عملية متزامنة فى 32 مقاطعة من قبل فرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة أنقرة.

وتتهم الحكومة التركية، حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.