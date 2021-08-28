أنقرة (زمان التركية) – تبين أن أكثر من 5 آلاف من تقدموا للعمل سائقين في بلدية إسطنبول مدمني مخدرات.

قال باريش يلدريم، مدير فرع خدمات النقل العام ببلدية إسطنبول، أن الاختبارات كشفت أن 5315 من الذين تقدموا بطلب للحصول على شهادة قيادة مركبات النقل العام، مدمني كحول وعقاقير منشطة.

وأوضح يلدريم أن الاختبارات أجرتها مديرية خدمات النقل العام في بلدية إسطنبول، أجرت

جنبًا إلى جنب مع مديرية الصحة الإقليمية.

وتقدم ما يقرب من 141 ألف شخص إلى بلدية إسطنبول، للعمل كسائقين.

ولكن المفاجأة السيئة أن هناك 5315 شخص منهم مدمني مخدرات، حيث كانت نتيجة اختبارهم “إيجابيا”.

وأشار يلديرم إلى أن مدينة إسطنبول بها 7060 مدرسة، و2 مليون و819 ألف طالب، و198 ألف و165 معلم، ومن المقرر أن يكون هناك 18 ألف حافلة مدرسية على طرق إسطنبول في السادس من سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن يصل عدد ركاب هذه الحافلات ما يقرب من 324 ألف طالب.

وفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.