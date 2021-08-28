أثينا (زمان التركية) – انتقد بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تركيا خلال زيارة لأثينا.

مينينديز قال يوم الجمعة: “القيادة الحالية لتركيا ليست ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون”.

بعد اجتماع مع وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: “كلنا نطمح لتركيا أن تكون جسراً بين الشرق والغرب، وحليفا قويا في الناتو، وحكومة علمانية ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون”.

وأضاف السيناتور الأمريي قائلا: “لسوء الحظ، وضع تركيا اليوم مختلف عن المتوقع منها في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. لذلك يجب علينا التعامل مع الواقع الذي لدينا”، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن مينينديز قاد تحركات لفرض حزم العقوبات ضد حكومة أردوغان على مدى عدة سنوات، ودعا أيضًا إلى فرض عقوبات عليها بسبب عدوانها على اليونان والقبارصة اليونانيين.

وكانت التوترات تصاعدت في أغسطس الماضي بين اليونان وقبرص اليونانية وتركيا بسبب الخلاف حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وكان مينينديز من المؤيدين للسلطات اليونانية والقبرصية ضد أنقرة.