أنقرة (زمان التركية) – أصدر إمام تركي فتوى بتحريم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

الشيخ “Ö.T” الذي يعمل إماما في حي “تاشتشيلار” بولاية دنيزلي التركية، أخبر المصلين وأهالي الحي أن التطعيم حرام ويجب ألا يخضعوا له.

كما أكد الإمام أنه لا يؤمن بفيروس كورونا، لذلك لن يخضع للتطعيم.

وعقب فتواه بتحريم التطعيم، بدأت السلطات تحقيقا مع الإمام التركي، مع إيقافه عن العمل.

وأعلن مفتي ولاية دنيزلي، محمد أشيك، أنه وعائلته تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاحات، داعيا الناس للحصول على اللقاح لمنع الإصابة بالفيروس.

وأكد أشيك أن التطعيم واجب ديني ومدني، معربا عن ضرورة القيام بالإعلان والتشجيع على المشاركة.

وعلى مدار الأسبوع الأخير سجلت تركيا أكثر من 19 ألف حالة إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، أفتت بأن لقاء كورونا المستخدم فيه جلاتين الخنزير، لا يعد محرما لأنه يوجد بديل آمن له.