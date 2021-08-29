أنقرة (زمان التركية) – هدمت السلطات في تركيا مبنى مؤسسة “سامان يولو Samanyolu TV” الإعلامية في إسطنبول والذي تم مصادرته بشكل غير قانوني عقب المحاولة الانقلابية في 2016.

المبنى المؤلف من ستة طوابق، كان يوجد بمنطقة أسكودار في إسطنبول.

وكانت الإدارة العامة للأملاك القومية أهدت المبنى المقام على مساحة 2500 متر مربع إلى جامعة العلوم الصحية بتاريخ الثامن من يونيو/ حزيران عام 2017.

جامعة العلوم الصحية برئاسة جودت أردول، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، تقدمت بطلب إلى بلدية أوسكودار بتاريخ 2 يونيو/ حزيران عام 2021 لإزالة المبنى. في غضون شهر وافقت بلدية أوسكودار على القرار وتم هدم المبنى كليا.

وباعتبار المجموعة تمثل الاعلام الحر، تم التضييق عليها من قبل حكومة الرئيس رجب أردوغان.

عقب تحقيقات الفساد والرشوة نهاية عام 2013 التي أحرجت أردوغان بشدة، حجبت الحكومة الإعلانات عن قناة سامان يولو ومن ثم حذفتها من القمر الصناعي التركي بموجب قرار سياسي وغير قانوني في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

لم تستطع المؤسسة الإعلامية تحمل الصعوبات الاقتصادية وأغلقت أبوابها خلال فترة قصيرة وبات أكثر من ألف موظف بلا عمل.

عقب محاولة انقلاب 2016 قررت السلطات القضاء على “سامان يولو” نهائيا، وتم وضع مبنى القناة تحت تصرف صندوق الأصول السيادي التركي ومصادرة الأجهزة والمعدات بداخله.

وكانت السلطات اعتقلت العديد من العاملين في القناة بشكل جائر، ولا يزال كبار مسؤولي القناة داخل السجون حتى الآن، وعلى رأسهم رئيس المجموعة هدايت كاراجا.