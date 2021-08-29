أنقرة (زمان التركية) – انتقد السياسي التركي عضو حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، سجن مريضة بالسرطان في المرحلة الرابعة من المرض، وقال إن ذلك يعد “جريمة قتل”.

وطالب جرجرلي أوغلو الذي تم إلغاء عضويته البرلمانية هذا العام، معهد الطب الشرعي بإسطنبول، بسرعة إصدار تقرير يمنع اعتقال عائشة أوزدوغان وسجنها، لأنها مريضة سرطان في المرحلة الرابعة.

أوزدوغان المحكوم عليها بالسجن 9 سنوات و4 أشهر بسبب اتهامها بالانتماء لحركة الخدمة، لديها تقريرًا من مستشفى التدريب والبحث في أنطاليا بأنها “لا تستطيع البقاء فيها السجن”، ولكن هذا التقرير يحتاج تأكيدا من معهد الطب الشرعي بإسطنبول.

وبسبب تأخر إصدار معهد الطب الشرعي تقريره، من المتوقع أن يتم اعتقال أوزدوغان في أي لحظة وإرسالها للسجن.

وأوضح جرجرلي أوغلو أن أوزدوغان مصابة بالسرطان في الفك العلوي، وفي عظم وجنها الأيسر وانتشر المرض في جميع أنحاء جسدها.

وأكد السياسي المعارض أنه من غير العدل إرسال شخص طريح الفراش إلى السجن، خاصة أن زوجها هو الآخر في السجن ولديها طفل صغير.

محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.