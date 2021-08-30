أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، إن الدعم الذي تقدمه الحكومة في تركيا لشركات الكهرباء الخاصة يزيد 30 مرة عن المقدم إلى 2.1 مليون أسرة.

وأوضح أحمد أكين أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعترف أخيرا بعدد الأسر التركية التي يتم تقديم إليها دعم الكهرباء، والتي وصلت إلى 2.1 مليون أسرة، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات الخاصة أكثر من 30 ضعف هذا الرقم.

وذكر أكين أن وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، داريا يانيك، قالت إنه تم منح 2.9 مليار ليرة إلى 2.1 مليون أسرة منذ عام 2019. وبالنظر إلى أن هناك ما يقرب من 25 مليون أسرة في تركيا، فإن تصريح الوزيرة هذا كان بمثابة إقرار بأن أسرة واحدة تقريبًا من بين كل 12 أسرة في بلدنا أصبحت محتاجة خلال فترة السلطة هذه.

وأضاف السياسي التركي أن موصوع السرقة في فواتير الكهرباء، طرحه حزب الشعب الجمهوري منذ سنوات، وكان على الحكومة أن تشرح البيانات التي كانت تخفيها منذ سنوات.

وتابع أكين: “على الرغم من أننا وجهنا عدة مرات سؤال حول عدد الأسر التي تستفيد من دعم استهلاك الكهرباء، إلا أنه لم يتم تقديم أي إجابة. قدمنا ​​مقترحات إلى وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة زهرة زومروت مرتين في يونيو 2020 وأبريل 2020، وإلى الوزيرة دريا يانيك مرة واحدة في مايو 2021 فيما يتعلق بدعم استهلاك الكهرباء. على الرغم من انتهاء المواعيد النهائية القانونية الخاصة بهم، لم يتمكنوا من تقديم أي رد على طلباتنا، ولكن في النهاية وجد أردوغان نفسه مضطرا للإفصاح عن البيانات”.

وأكد السياسي التركي المعارض أنه مع انطلاق تطبيق نظام الرجل الواحد – النظام الرئاسي، تم تقديم وعود بثورة اقتصادية، ولكن حتى فواتير الطاقة التي هي حق أساسي للمواطن أصبحت تزيد كل شهر، فليس الاقتصاد الذي يزدهر بل فواتير الكهرباء.

وتساءل أكين قائلا: “أعلنت الوزيرة دعم 2.9 مليار ليرة لـ 2.1 مليون أسرة محتاجة وكأنها نعمة، فلماذا لا توضح المبالغ المدفوعة لشركات توليد الكهرباء الخاصة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة؟”.

وأشار أكين إلى أن المبلغ يتجاوز 100 مليار ليرة. ويفضل حزب العدالة والتنمية الوقوف إلى جانب الشركات بدلاً من المواطنين.