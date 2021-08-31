القاهرة (زمان التركية) – تستأنف مصر وتركيا المباحثات الاستكشافية التي انطلقت هذا العام لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزارة الخارجية المصرية قالت اليوم الثلاثاء إن نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا سيزور أنقرة الشهر المقبل لإجراء الجولة الثانية من المباحثات.

وقال بيان لوزارة الخارجية “استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السيد السفير/ حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومي ٧ و٨ سبتمبر ٢٠٢١، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية”.

يذكر أن مصر اشترطت بوضوح، لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن تتوقف أنقرة نهائيًا عن التدخل في الشأن الداخلي المصري.