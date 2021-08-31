أنقرة (زمان التركية) – أنفقت وزارة التعليم في تركيا، 6.6 مليارات ليرة تركية على مدارس إمام وخطيب في النصف الأول من 2021.

تقرير الوضع والتوقعات المالية، الذي يتضمن نفقات وزارة التربية الوطنية (MEB) في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وتوقعاتها للأشهر الستة الثانية يشير إلى إنفاق وزارة التعليم 6.6 مليارات ليرة تركية على مدارس إمام وخطيب في النصف الأول من 2021، تحت بند الإنفاق على مدارس التربية الدينية.

كما أوضح التقرير أن الوزارة انفقت 51.5 مليار ليرة تركية من ميزانيتها البالغة 146.9 مليار ليرة على نفقات الموظفين في النصف الأول من عام 2021.

ويعتمد الرئيس رجب أردوغان على هذا النوع من المدارس في تخريج مؤيدين له.

وبحسب التقرير، استهلكت وزارة التعليم 67.9 مليار ليرة تركية من الاعتمادات الأولية البالغة 146.9 مليار ليرة تركية في النصف الأول من العام. بلغت نفقات الموظفين 51.5 مليار ليرة تركية من نفقات الوزارة البالغة 67.9 مليار ليرة تركية في ستة أشهر. وبلغت نسبة نفقات الموظفين إلى إجمالي المصروفات 75٪.

وصرح اختصاصي التعليم علي طشتان أنه اعتبارًا من عام 2012، تخصص وزارة التربية حصة الأسد من الميزانية للمديرية العامة للتعليم الديني.

وطالب طشتان الوزارة بوضع حد للظلم والتمييز، فيجب تخصيص حصة من الميزانية لكل المدارس حسب عدد الطلاب، خاصة أن عدد طلاب المدارس الدينية أقل بكثير من المدارس العادية.