أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة ويلز بالنمسا مبدئيا الطلب الذي تقدمت به تركيا لتسليمها رجل الأعمال المتهم بالاحتيال، سيزجين باران كوركماز.

وتقدمت كل من الولايات المتحدة وتركيا بطلب إلى النمسا لتسليم رجل الأعمال سزجين باران كوركماز.

وأعلنت المحكمة قبولها طلب تركيا بتسليم كوركماز، مالك مجموعة SBK الصادر بحقه مذكرة حمراء بسبب اتهامات الاحتيال وغسيل الأموال.

وذكر محامي كوركماز، مراد فولكان دولجر، أن القرار النهائي سيتضح عقب الانتهاء من فحص طلب تسليم باران كوركماز إلى الولايات المتحدة.

هذا وأشار دولجر إلى احتمالية عودة موكله إلى تركيا بموجب القرار الذي ستصدره وزارة العدل النمساوية صاحبة القرار النهائي في هذا الصدد.

كوركماز متهم بغسيل أموال في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 133 مليون دولار، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 225 سنة.

واعتقلت النمسا كوركماز بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة رجل الأعمال سزجين باران كوركماز، الذي حظي وأفراد من عائلة كينجستون، بدعم من أعلى المستويات في تركيا، بتنفيذ عملية احتيال ضخمة، من خلال شركة متخصصة بالطاقة، إذ طالبوا بائتمانات ضريبية على أنواع الوقود المتجددة التي لم تنتجها الشركة على الإطلاق.

وبموجب ذلك حصل “إخوة كينجستون” مع شريكهم التركي سزجين باران كوركماز، على 512 مليون دولار أمريكي.