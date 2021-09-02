أنقرة (زمان التركية) – قال الممثل المسرحي التركي، بولنت إمره بارلاق، أنهم يعيشون في تركيا حاليًا، شكلاً مختلفًا من الاضطهاد الذي سبق ومر به الشعب في فترات مختلفة، لكن الاضطهاد هذه المرة أشد.

الممثل المسرحي التركي قال إن هناك سياسة ترهيب وتخويف واضحة في تركيا.

أضاف بارلاق: “نسمع من أسلافنا ما حدث في تلك الأوقات. مقارنة بما يحدث الآن. يبدو الأمر وكأن شيئًا لم يتغير. هذه الفترة أقسى بكثير، ولا يمكن الحديث عنها”.

وتابع بارلاق: “لا يمكن تقديم أي شيء سوى عدد قليل من العروض الفكاهية لأنهناك ضغوط. لم نعد قادرين على تقديم الكثير من العروض التي قدمت في برنامج (حركات جميلة جدا) قبل 10 سنوات”.

بارلاق ذكر أنه “يمكن استدعاؤك إلى المحكمة على الفور لأي كلمة تقولها. لأن هناك سياسة ترهيب وتخويف واضحة للغاية، وفوق ذلك، تحاول الحكومة الآن فرض رقابة على تصريحاتك الخاصة”.

تزايدت مؤخرًا انتقادات الفنانين في تركيا للحكومة، وفي المقابل يصبح التهديد بالسجن سلاح الحكومة المصوب نحو كل معارض.

الفنان المسرحي التركي جانجو أركال (83 عاما) الذي يشارك في مسرحيات سياسية منذ 62 عاما، من المنتظر أن يخضع للمحاكمة لأول مرة سيتم، مع المطالبة بحبسه حتى 4 سنوات وشهرين بتهمة إهانة الرئيس.

ويواجه الفنان المسرحي جانجو أركال تهمة إهانة الرئيس التركي وذلك على خلفية منشورين شاركهما على حسابه في تويتر عام 2016.

وقبل عام تم إعداد مذكرة ادعاء ضد أركال بتهمة إهانة الرئيس على خلفية منشورين سبق وأن شاركهما عام 2016 انتقد خلالهما نظام الحكم الرئاسي وشكك في دبلوماسية الرئيس بجانب تغريدة استنكر خلالها صب الخرسانات بوادي أيدار.