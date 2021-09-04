برلين (زمان التركية)ــ داهمت شرطة برلين ثلاث مؤسسات في إطار تحقيقات حول الاستخدام غير المشروع للمساعدات الطارئة لمكافحة الأوبئة. وبحسب أخبار صحيفة برلينر تسايتونج، فإن مسجد حاجي بيرم، التركي من بين الجهات التي يتم التحقيق مع إدارتها.

مكتب المدعي العام أعلن فتح ثلاثة تحقيقات فساد مختلفة بشأن الحادث ومصادرة العديد من الوثائق خلال عمليات مداهمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحافة الألمانية من الشرطة، يجري التحقيق مع ثلاثة مشتبه بهم طلبوا وحصلوا على “مساعدة ضد فيروس كورونا” غير شرعية بقيمة 47 ألف يورو، بشكل جزئي أو من خلال جمعيات.

وبحسب النيابة، على الرغم من أن جمعية المساجد لم تتكبد أي خسارة مالية بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أنها استفادت من مساعدات الدولة وتم تحويل الأموال الواردة من حساب الجمعية إلى حسابات الأفراد في نفس اليوم.

كما لوحظ أنه على الرغم من قيام البنك الاستثماري بالاتصال وإبلاغ الجمهور بشأن الاحتيال، إلا أن الأموال المعنية لم يتم ردها حتى يوم أمس.