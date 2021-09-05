أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، أحمد ناسين، أن السلطات قد تلجأ إلى تدبير محاولة انقلابية أو اغتيال شخصيات مهمة.

ناسين قال “على من يمتلكون حدائق يمكن للمروحيات الهبوط بها اتخاذ إجراءات احترازية”.

الكاتب التركي قال “هناك شيء بلغ مسامعي وألمح له في كتاباتي من الحين للآخر منذ وقت طويل. دائما ما تنفذ الدولة العميقة محاولات اغتيال. هل سيكون بن علي يلدرم هو الضحية؟ اعتقد أن قتل بن علي يلدرم سيثير الفوضى بالقدر الكاف، فهو رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان السابق ولهذا أحذر الأشخاص الذين يمكن لأردوغان دخول حدائقهم الخاصة بالمروحية باستثناء عبد الله جول باتخاذ الإجراءات الاحترازية. أقولها صراحة تركيا مقبلة على محاولة اغتيال ضخمة. يمكنني القول إنه بلغ مسامعي أنباء عن محاولة اغتياليه، لكن لم يبلغ مسامعي اسم الشخصية المستهدفة”.

الانتخابات المبكرة

وأضاف ناسين أن الانتخابات المبكرة لن تنقذ أردوغان وهو ما قد يدفع السلطات إلى تدبير محاولة انقلابية أو اللجوء لمحاولة اغتيال مباشرة بدون محاولة انقلابية.

استطرد قائلا: “فور بدء الأفغان التدفق إلى تركيا بدأت الخلايا النائمة بالاستيقاظ والتحرك كالوقائع الممارسة بحق الأكراد من تهجير من المنازل مثلما حدث في إزمير أو كالأفراد السبعة من عائلة كردية واحدة الذين تم قتلهم داخل منزلهم. لهذا هناك أمور مثيرة تحدث، وكل هذه الوقائع مجرد فخاخ كبيرة”.

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