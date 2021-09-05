أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا غرامة مالية ضخمة على على تطبيق واتس آب WhatsApp للتواصل الفوري.

لجنة حماية البيانات الشخصية في تركيا فرضت غرامة إدارية بقيمة مليون و950 ألف ليرة على واتس آب بزعم عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمنع تداول البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.

اللجنة قالت في بيان إن شركة واتس آب حدثت شروط تقديمها للخدمة ومبدأ سرية المعلومات بشكل سيسمح بتداول البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيقها وتزويد أطراف ثالثة في الخارج بهذه البيانات وإرسال التطبيق للمستخدمين غير الموافقين على هذا التحديد إشعار يفيد بأنهم لن يتمكنوا من استخدام التطبيق وأنه سيتم حذف حساباتهم على التطبيق.

مستشار أمن البيانات الشخصية، أولجاي أر أفاد أن هذه الخطوة قد تدفع واتس آب لإيقاف خدامته داخل تركيا.

وأشار أولجاي إلى أنه: “بالإضافة إلى العقوبة القياسية التي فرضتها لجنة حماية البيانات الشخصية فإنه قد تم إمهال شركة واتس آب ثلاثة أشهر لإرسال إشعارات إلى مستخدميها بعبارات صحيحة وموافقة إجراءاتها لتداول البيانات مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698. وخلال تلك الفترة إن لم تنصاع شركة واتس آب للقرارات فإنه بالإمكان إيقاف أنشطة واتس آب داخل تركيا بموجب قرار إضافي ستصدره اللجنة”.

وأضاف أولجاي أنه يتوجب على شركة واتس آب إرسال إشعار لمستخدميها بلغة بسيطة ومفهومة وعدم حذف حسابات المستخدمين الرافضين لهذا التحديث ومنح المستخدمين الموافقين لهذا التحديد إمكانية التراجع عن هذه الموافقة وقتما يشاؤون لتجنب مواجهة خطر التوقف هذا قائلا: “وبهذا لن يتمكن التطبيق من تزويد التطبيقات الأخرى ببيانات المستخدمين طالما لم يوافقوا على هذا ولن يتمكن من استخدامها للترويج لخدمات أو منتجات”.

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