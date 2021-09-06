أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، عن إصابات فيروس كورونا المستجد التي تم رصدها من بين مئة ألف شخص في المدن التركية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.

وعكست الإحصاءات تسجيل إسطنبول 148.33 إصابة وتسجيل أنقرة 194.96 إصابة وتسجيل إزمير 43.30 إصابة من بين كل مئة ألف شخص مواطن خلال الفترة بين الحادي والعشرين والسابع والعشرين من.

وأوضح كوجا أن المدن التي سجلت أعلى ارتفاعا في الإصابات خلال الأسبوع الماضي تضمنت كل من ريزا وبايبورت ونفشهير وقيصري وكيليس وطرابزون وأكسراي وغازي عنتاب وبولو وتوكات.

وطالب كوجا سكان تلك المدن بتوخي الحذر قائلا: “التلقيح هو الحل النهائي، والإجراءات الاحترازية ضرورية للغاية”.

19 ألف و391 إصابة جديدة

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية شهدت تركيا إجراء 279 ألف و63 مسحة، كشفت عن 19 ألف و391 إصابة جديدة و269 وفاة بفيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد المتعافين نحو 24 ألف و289 شخص.

ورغم عدد الإصابات المرتفع، نشر كوجا تغريدة عبر تويتر أشار خلالها إلى فتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب، قائلا: ” أطفالنا البالغون من العمر سبع سنوات سيرتدون أقنعة الوجه داخل الفصول. تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية كبيرة، فالتلقيح هو الحل النهائي. لنحصل على لقاحاتنا فورا ولنتعامل بحساسية مع الإجراءات الاحترازية بقدر ما يفعل أطفالنا”.