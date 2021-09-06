أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي سليمان سيفي أوجون، إن الطبقة الوسطى في تركيا أصبحت مفلسة اقتصاديا.

أوجون قال إن الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها أفلست، ولا يوجد شيء يمكن القيام به الآن لإصلاح الأمر. وأضاف”الطبقة الوسطى هي الأكثر أنينًا”.

تابع الكاتب التركي في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية المقربة من الحكومة،: “النجاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية في أوائل عام 2010 هو أنه أضاف الملايين إلى أفراد الطبقة الوسطى..الآن.. تذوب”.

وأكد أوجون أن الطبقة الوسطى تتقلص أكثر فأكثر وبدأت تعيش تجربة اجتماعية في دائرة أكثر انغلاقًا.

وأشار أوجون إلى أنه لا يمكن أبدا قبول أن النظام الاجتماعي الذي يتم فيه تضخيم “الطبقات الوسطى” هو الوضع المثالي الذي نتوق إليه.

مؤخرًا تحدى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتحقيق النجاح الاقتصادي في تركيا مرة أخرى.

زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، قال إن أردوغان زعم أنه نجح في قيادة تركيا، وحقق نهضة اقتصادية، إذا لنرَ ما إذا كان سينجح مرة أخرى، إن كان هو سبب هذا النجاح.

اتهم باباجان الرئيس أردوغان بأنه يسرق نجاحات الآخرين ممن كانوا في صفوف الحزب الحاكم، مضيفا: “طالما أنك قلت: لقد فعلت ذلك، لقد نجحت، فلنرى ما إذا كنت ستنجح مرة أخرى”.

وطالب باباجان أردوغان بالتوقف عن التباهي بالإنجازات الاقتصادية التي كان هو مشاركا في تحقيقها، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم يحققها أردوغان، بل هو وأصدقائه عندما كان يشغل منصب وزير الاقتصاد.

تساءل باباجان قائلا: “لماذا تطبق أعلى سعر فائدة في أوروبا؟ لماذا قمت بزيادة مصروفات الفوائد السنوية بنحو 50 مليار ليرة إلى 180 مليار ليرة؟” إن كنت تحقق نجاحا اقتصاديا.

وفي إشارة إلى أن الحكومة تزور الأرقام المتعلقة بالاقتصاد، قال باباجان: “عقولهم وأفكارهم تحرف الأرقام. يمكنهم اللعب بالأرقام، لكن لا يمكنهم تغيير الحقائق أبدًا”.