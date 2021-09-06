أنقرة (زمان التركية) – عاد تسليط الضوء مجددًا على أسطورة الصينية، أطلق عليها زر”إعادة الضبط للإعدادات الأصلية” في جسد الإنسان.

وتشير الأسطورة الصينية إلى أن الإمبراطور الصيني سونغ قام قبل ثلاثة آلاف عام بتكليف رجاله بالعثور على أقدم شخص يقطن البلاد، وبالفعل عثر المسؤولون عن “لي” البالغ من العمر 90 عاما وقادوه إلى الملك.

أسفل الركبة

وسأل الإمبراطور لي عن سر عيشه لفترة طويلة فأخبره أنه يقوم بتدفئة نقطة “زو سان لي” التي تقع تحت الركبة.

بعد مرور خمسين عاما تولى تانغ العرش خلفا لسونغ. وبدوره طلب تانغ من رجاله العثور على أكبر معمر يقطن البلاد. وعثر المسؤولون مجددا عن “لي” وكان حينها يبلغ من العمر 140 عاما.

لي كرر للإمبراطور الجديد ما سبق وقاله لواده، وذكر أنه يقوم بتدفئة نقطة “زو سان لي” مرة شهريا وقتما يكتمل القمر.

نقطة ” زو سان لي” أو ما يعرف ب”نقطة طاقة الحياه” تقع على مسافة ثلاثة أصابع أسفل من نقطة انتهاء الركبة.

أنتم أيضا قوموا بتدليك هذه النقطة في كل صباح إن أمكن.

مركز مهم

يصف الطب الصيني التقليدي نقطة زو سان لي بأنها مركز طاقة مهم يطيل العمر ويساعد في علاج نحو مئة مرض.