أنقرة (زمان التركية) – بعد سنوات طويلة من إغلاقها، اعترف وزير التعليم التركي الأسبق، حسين تشاليك، أنه كان ضد قرار الحكومة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

تشاليك الذي ظل صامتا منذ 2013، العام الذي تم خلاله إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أقر أن هذا القرار كان خاطئا، وأنه كان ضده عندما تم إصداره.

وأوضح تشاليك الذي حل ضيفا على برنامج “عالم التعليم مع مصطفى آيدين” على قناة “TV5″، أنه عندما كان سيتم إصدار قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، تحدثت مع رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، مطالبا بعدم إغلاقها.

تشاليك ذكر أنه قال لأردوغان وقتها، “إذا تم إغلاقها، سيقنع المدرسين الطلاب بضرورة الحصول على دروس تقوية، وبالتالي سيذهبون إليهم في المنزل أو في أماكن أخرى”.

تابع تشاليك: “إذا كنتم لا تسمحون بفعل شيء بالقانون، فسيتم القيام بذلك في الخفاء”.

وأكد تشاليك أن مراكز الدروس الخصوصية التي كانت تحت إشراف الدولة، استفادت الحكومة منها على الأقل من خلال الضرائب منها، وكان هناك الحد الأدنى لها من السيطرة عليها.