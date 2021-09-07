القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة خليدة بوزار اليوم الثلاثاء، في مقر جامعة الدول العربية، حيث قدم الأمين العام التهنئة لها بمناسبة توليها هذا المنصب المهم متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة بأن الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالتعاون المثمر والدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للجامعة العربية، وبدورها أعربت السيدة بوزار عن أهمية المنطقة العربية في عمل البرنامج حيث قامت منذ توليها هذا المنصب بزيارة أربع دول عربية هي سوريا ولبنان والأردن ومصر، للوقوف على احتياجات هذه الدول وتعزيز التعاون معها في مجالات عمل البرنامج وهي التغير المناخي، بطالة الشباب، المياه، تمكين المرأة، المساواة بين الجنسين، البيئة، الطاقة … وغيرها.

كما أشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون القائم بين الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان، حيث تم عقد خمس موائد مستديرة حتى الآن لمناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك ولعل أهمها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وكيفية تجاوز هذه الأزمة، فضلاً عن الدعم الذي قدمته حكومة اليابان لتطوير البنية التحتية لشبكة نظم المعلومات بالجامعة العربية.

كما شهد اللقاء عرضا للتعاون القائم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم البرنامج لعدد من المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية المتخصصة كالإسكان والمياه، وتم اقتراح إقامة تعاون بين الجانبين في إعداد تقرير التنمية البشرية في العالم العربي، لما تملكه الجامعة العربية من معلومات موثقة وذات مصداقية يمكن استخدامها في إعداد التقرير.

أضاف البيان أن بوزار تحدثت عن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبدوره وجه أبو الغيط بتشكيل لجنة من القطاعات المعنية داخل الأمانة العامة لصياغة ورقة تضمن أولويات الدول العربية في المرحلة القادمة لكي يتسنى للبرنامج دراستها والنظر في تنفيذها.