أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية تركيا، مولود تشافوش أوغلو، إن بلاده ستتخذ خطوة لتعيين سفير لها في مصر، في حال نجاح المفاوضات بين البلدين.

خلال لقاء له مع قناة “إن تي في” التركية، أوضح رئيس الدبلوماسية التركية اليوم الثلاثاء أن تبادل السفراء بين البلدين ممكن أن يتم بنهاية المحادثات الاستكشافية الجارية، الرامية لإصلاح العلاقات.

واليوم تنعقد في أنقرة الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في وقت سابق إنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، سيقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومي 7و8 سبتمبر، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية.

كما أضاف تشافوش أوغلو أنه يمكن أن يتم عقد اتفاق مع مصر بشأن شرق البحر المتوسط في حال توصلوا إلى نتائج إيجابية في المحادثات.

تشافوش أوغلو الذي أكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تزداد يوما بعد يوم، أشار إلى أنه يمكن بدء المفاوضات بشأن الولايات القضائية البحرية إذا كانت مصر تريد ذلك أيضًا.

وقال الوزير التركي إنه يمكن لمصر أن تحصل على مساحة أكبر في شرق المتوسط، في حال تعاونها مع أنقرة.

وشدد وزير الخارجية التركي، على أن أي اتفاق يستثني تركيا بخصوص شرق المتوسط غير سليم ولا يمكن الاستغناء عن التعاون مع تركيا.

وتابع: “إذا انتهكت حقوقنا، فسنتخذ الإجراءات اللازمة. لقد أظهرنا ذلك على أرض الواقع”.

يذكر أن مصر اشترطت بوضوح خلال المحادثات الاستكشافية الأولى المنعقدة في القاهرة مايو الماضي، أن تتوقف أنقرة نهائيًا عن التدخل في الشأن الداخلي المصري، من اجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.