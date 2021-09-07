أنقرة (زمان التركية) – أعلن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن تقديم قروض بدون فوائد للمواطنين المحتاجين، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم.

عبر تدوينة على تويتر، أوضح إمام أوغلو إطلاق مشروع “الدعم المسبق” لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف عمدة إسطنبول أنه بموجب هذا المشروع، سيتم تقديم قروض بدون فوائد للمواطنين المحتاجين.

وتابع اكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض: “قمنا بتطوير نظام يمكنك من خلاله الاستفادة من 600 أو 1200 ليرة تركية مقدمًا وتسديد المبلغ لاحقا على أقساط شهرية بقيمة 100 ليرة تركية دون أي فائدة أو مصاريف”.

وأشار إمام أوغلو إلى أن السبب وراء إطلاق هذه الخدمة هو أنه بعد الزيادة الأخيرة في معدلات التضخم والأسعار في الاقتصاد، أصبح من الصعب على المواطنين تدبير احتياجاتهم الضرورية، “خاصة مع افتتاح المدارس، يواجه المواطنون صعوبة كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية”.

وأكد إمام أوغلو الذي ينظر إليه باعتباره منافسًا محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة نظرا لشعبيته المتزايدة، أن “هذه الخطوة تهدف إلى السماح للمحتاجين بالتنفس في هذه الفترة العصيبة، فلا ينبغي لأحد أن يشعر بالعجز في مواجهة الصعوبات الاقتصادية”.