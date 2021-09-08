أنقرة (زمان التركية) – قال صحفي تركيا إن حملات فصل الموظفين من الحكومة طالت العشرات في منصب قائم مقام ومساعد والي.

الصحفي تولجه شاردان، المعروف باعتماده على الموارد الإخبارية التي يقدمها جهاز الاستخبارات، ذكر أن السلطات التركية قامت بفصل 63 مساعد والي و53 قائم مقام بموجب المرسوم الصيفي لموظفي الإدارة المدنية الأخير وذلك على خلفية التحقيقات القائمة بحقهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وتلجأ السلطات في تركيا لهذه الأسلوب منذ فترة طويلة عوضا عن حملات الفصل الجماعي بموجب مراسيم الطوارئ.

وأوضح شاردان في مقال بموقع T24أن إدارة الوزارة المنزعجة من الضجة الناجمة عن تسرب هذه المعلومات للرأي العام طبقت قرارات الفصل هذه في سرية.

هذا واتخذت السلطات قرارات الفصل في 27 أغسطس المنصرم ومن المتوقع اتخاذ قرارات فصل أخرى، بحسب ما ورد في مقال شاردان.

يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.