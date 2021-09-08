أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إنهم منفتحون على فكرة المرشح المشترك للمعارضة، لكن “يجب مناقشة المبادئ وأمن الانتخابات أولاً”.

تصريح سنجار، جاء خلال مشاركته في برنامج على في قناة “فوكس تي في” التركية.

وحول إمكانية دعم مرشح مشترك مع تحالف الأمة المعارض، قال سنجار إنهم غير منغلقين على هذه الفكرة.

سنجار قال: “حزب الشعوب الديمقراطي منفتح على فكرة المرشح المشترك، لكن دعونا لا نناقش الأسماء الآن. أولاً، يجب مناقشة المبادئ وأمن الانتخابات. كما تحدثنا عن الانتخابات خلال الشهرين اللذين عملنا فيهما على الأرض. سنناقش ونعلن ما نحصل عليه من هنا في لجاننا”.

#Sancar Fox TV’de: HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 8, 2021

وفي سياق منفصل، أشار سنجار إلى أن الوضع الاقتصادي للشعب التركي يتدهور، وأن 70 من كل 100 شخص مدينون في هذا البلد.

وخلال حديثه عن الفضائح التي يكشف عن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، وتمس الرجال المقربون من الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد سنجار أن الرد على هذه التصريحات يعد اعترافا بصحتها، وعدم الرد يعد أيضا “اعترافا”.

وكان صلاح الدين دميرتاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعتقل حاليا دعا الشهر الماضي أحزاب المعارضة إلى الاتفاق على مرشح مشترك ودعمه للفوز بالانتخابات الرئاسية.