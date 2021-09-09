أنقرة (زمان التركية – زعم تقرير جديد صادر عن شركة ProPublica، ومقرها نيويورك، أن العاملين في موقع فيسبوك بإمكانهم قراءة جميع رسائل تطبيق واتسآب.

أضاف التقرير أن شركة فيسبوك لديها 100 موظف مهمتهم الاطلاع على رسائل واتساب.

التقرير قال إن الإشعار الذي يفيد بأنه لا يمكن لأحد خارج هذه المحادثة بل وإدارة واتس آب نفسها الاطلاع على رسائلكم غير صحيح.

وأفاد التقرير أن شركة واتس آب لديها أكثر من ألف موظف يتولون فحص المحتوى الخاص بملايين المستخدمين في سنغافورا وتكساس ودبلن وأوستن.

وأضاف التقرير أن واتس آب يستفيد من الذكاء الصناعي الذي يستخدمه فيسبوك خصيصا وذلك بغرض فحص رسائل المستخدمين.

ويتعهد تطبيق واتس آب، الذي يستخدم نظام التشفير من طرف لطرف، أن تقتصر الرسائل على الشخص المرسل والمستقبل، غير أن الادعاءات الجديدة تشير إلى عدم صحة ذلك.

وكان رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ذكر في تصريحاته عام 2018 أن شركته لا تستطيع الاطلاع على أي من رسائل مستخدمي تطبيق واتس آب.

وعارضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تصريح زوكربيرج هذا وزعمت أنه بالإمكان مراقبة الرسائل.