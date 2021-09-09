أنقرة (زمان التركية – ترشح الكاتب التركي، أحمد ألتان، لجائزة ميديشي عن أفضل رواية أجنبية هذا العام، أحد أعرق الجوائز الأدبية الفرنسية.

الرواية المرشحة للجائزة تحمل اسم “السيدة حياة” وكتبها أحمد خلال فترة اعتقاله التي دامت 4 سنوات ونصف داخل سجن سيلفري.

وسيتم إعلان الفائزين بجائزة ميديشي هذا العام للرواية الفرنسية والرواية الأجنبية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

جدير الذكر أن مجلة Transfuge الثقافية الفرنسية سبق وأن منحت رواية “السيدة حياة” لقب أفضل رواية أوروبية.

وكانت السلطات في تركيا أفرجت عن الصحفي والكاتب التركي، أحمد ألتان بعد أن قضى في السجن أربع سنوات ونصف، صدر خلالها قرار بالإفراج عنه دام 9 أيام فقط، ثم أعتقل مجددًا.

الإفراج الأخير عن ألتان جاء بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي اعتبر اعتقال الكاتب والصحفي التركي يعد انتهاكا لحقوقه.

وفي تطبيق نادر لقرارات المحكمة الأوروبية، ألغت محكمة الاستئناف حكم السجن الصادر على ألتان بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية مسلحة”.

وأمرت المحكمة بالإفراج عن ألتان، مع مراعاة المدة التي أمضاها في الحجز، وذكرت أن قرار الغرفة اتخذ على أساس أن التخفيض المنصوص عليه في المادة 220/7 من قانون العقوبات التركي لم يطبق.

المحكمة الأوروبية اعتبرت أن محاكمة ألتان وإدانته تأتي لأسباب سياسية، وقالت إن التصريحات والمقالات التي تشكل أساس اتهامه وإدانته لا يمكن أن تشكل شكوكًا معقولة.

يذكر أن ألتان اعتقل في عام 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبعدها تم تخفيف هذه العقوبة، إلى السجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” ليكون بذلك أكبر الصحفيين المعتقلين سنا.

لكن في 4 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، أمرت محكمة تركية بالإفراج عن ألتان، بعد مرور يومين فقط من اعتقاله، وبناءً على اعتراض مكتب المدعي العام في اسطنبول على قرار الإفراج، تم القبض على ألتان مرة أخرى في 13 نوفمبر 2019 بقرار من المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول.