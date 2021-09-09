أنقرة (زمان التركية) – استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، قرارالحكومة بإعفاء بعض الحبوب الزراعية المستوردة من الضريبة الجمركية، وقال إن أردوغان عازم على القضاء على المُزارع والزراعة.

وكانت الحكومة التركية أصدرت قرارا بإعفاء واردات الحبوب الزراعية الأساسية كالعدس والقمح والذرة والشوفان وغيرها من الضريبة الجمركية حتى نهاية العام الجاري وخفض ضريبة واردات القهوة.

ونص القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية أمس بشأن التعديلات في نظام الاستيراد على إعفاء واردات كل من الحمص والعدس الأخضر والأحمر والقمح وحبوب الجاودار والشعير الأبيض وبذور الشوفان وبذور الذرة والسورغم من الضريبة الجمركية حتى 31 ديسمبر المقبل، بسبب قلة انتاجها محليا هذا العام.

كليجدار أوغلو اعتبر أن هذا القرار يهدف للقضاء على الزراعة والمزارعين داخل تركيا، قائلا: “القصر الرئاسي أعفى واردات الحبوب والبقوليات من الضريبة الجمركية. يبدو أن أردوغان عازم على القضاء على المزارعين والزراعة التي تحتضر بالفعل. ربما قد لا يثير هذا الأمر اهتمامكم حاليا، لكن مستقبلا سيكون أرضنا ومياهنا وطاقتنا ومزارعين أهم قضايا أطفالنا. المناخ والزراعة ضمن قضايانا الإصلاحية ذات الأولوية القصوى. لن نمنح أبنائنا تركيا قاحلة دون إنتاجية تعتمد على الاستيراد”.

ويشتكي المزارع في تركيا من الزيادات المتعاقبة في أسعار الكهرباء والسماد والديزل، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الاستيراد من الخارج.