أنقرة (زمان التركية) – أعلن باحث من كلية الدراسات العليا في الأدوية والسيطرة على الأمراض المعدية بجامعة مي Mie اليابانية عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد في صورة بخاخ أنف.

وذكر الباحث الياباني تيتسويا نوزاكا أنه بالإمكان حفظ اللقاح الذي يعملون على تطويره منذ مارس/ آذار من عام 2020 لمدة ستة أشهر على الأقل وأنه سيتم استخدامه كجرعة تنشيطية مشيرا إلى تلقيهم نتائج إيجابية من اختبارات المرحلة الأولى.

وأكد نوزاكا أن كفاءة اللقاح أذهلتهم وأن احتمالية تسببه في آثار جانبية منخفضة للغاية.

هذا وأعرب نوزاكا عن آماله في بدء استخدام هذا اللقاح خلال عامين.