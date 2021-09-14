أنقرة (زمان التركية) – تواصل الزيادات في أسعار مواد البناء وخاصة الإسمنت تحطيم الأرقام القياسية في تركيا، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على المقاولين.

وبلغت الزيادة في مؤشر أسعار مواد البناء، والتي كانت 30 في المائة في يناير وأكثر من 40% في أبريل، 53.70 في المائة في يونيو.

وارتفع معدل الزيادة في مؤشر تكلفة البناء لشهر يوليو 2021، الذي أعلنته هيئة الإحصاء التركية، إلى 56.42 بالمائة. كما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 21.18٪ على أساس سنوي.

ووفقًا لشركات تشييد المساكن، ستؤدي الزيادات الناجمة عن المواد إلى زيادة أسعار المساكن بنسبة 100 في المائة هذا العام.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية بناة إسطنبول، نظمي دورباكايم، إنه كان عليهم أن يعكسوا زيادات التكلفة في عام 2021، مضيفا أنه بسبب هذه الزيادات المستمرة، قد تكون هناك زيادات جديدة في الأسعار تتجاوز 40 في المائة حتى نهاية العام. وبالتالي، فإن إجمالي الزيادة يصل إلى 100 في المائة “.

كما أشار دورباكايم إلى أن رغبة المقاول في تشييد مشروع جديد انخفضت مع ارتفاع الأسعار المرتكزة على التكلفة.

يذكر أنه بداية من يوم 2 سبتمبر اتخذ اتحاد مقاولي البناء في تركيا قرارا بالتوقف عن العمل، بسبب استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت.

وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء، طاهر تيلي أوغلو، عن القرار، مشيرا إلى أن أسعار صناعة الأسمنت مستمرة في الزيادة على الرغم من كل المحاولات.

وأضاف تيلي أوغلو أنه إذا لم تمتثل صناعة الأسمنت لاقتراحات صناعة البناء وصناعة المقاولات والجمهور ووزارة التجارة في المستقبل القريب واستمرت في الزيادة بشكل تعسفي، فسوف يتركون أعمالهم.

وأشار تيلي أوغلو إلى أن محاولاتهم حتى الآن لم تسفر عن أي نتائج، وذكر أن سعر طن الأسمنت الذي كان يبلغ 450 ليرة تركية ارتفع إلى 500 ليرة.

وتابع تيلي أوغلو: “قررنا الإضراب عن طريق” إيقاف الإنشاءات “بمعدل 80 بالمائة. فبينما ينتظر 6 ملايين مسكن التحول الحضري، من غير المقبول أن ترتفع أسعار الأسمنت مائتي بالمائة، وتسبب أضرارًا جسيمة لـ 250 قطاعاً فرعياً. سوف ننتقل إلى قرار وقف العمل، مع الأسف لعدم حصولنا على أي نتائج من محاولاتنا”.