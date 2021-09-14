أنقرة (زمان التركية) – كشف الكاتب التركي، كاسكين قلم، عن استعداد الإمارات لشراء أكبر مجموعة إعلامية في تركيا، في إطار انفتاح المستثمرين الإماراتيين مجددا على تركيا.

وأوضح كاسكين قلم، في مقال بموقع “ميديادار” التركي، أن المجموعة الإعلامية التركية التي ستشتريها الإمارات، هي “ديميروان” التي يخطط ملاكها للخروج من سوق الإعلام.

وأضاف كاسكين قلم، أن “تركيا تقترب من هذا البلد الذي كانت العلاقات معه سيئة منذ فترة، ولذلك يجب ترك أغاني الحنين الساذجة في الستينيات والسبعينيات”.

مقال كاسكين قلم، جاء تأكيدا لما قاله زعيم المافيا التركي، سادات بكر، مؤخرا بأن الإمارات ستستثمر في قطاع الإعلام في تركيا.

وكان بكر قد قال: “لدي بشرى للصحفيين الشرفاء الذين يصفون الإمارات العربية المتحدة بالعدو ويصفونني بالخائن لأنني أتيت إلى هذا البلد. بعض رجال الأعمال من الإمارات العربية المتحدة يفكرون في الاستثمار في قطاع الصحافة في تركيا”.

كما أشار كاسكين قلم إلى أن فاتح ألطايلي المقرب من الدوائر الأمنية في تركيا، كان قد أكد أن تركيا تعقد مفاوضات ومساومات حاليا مع أبوظبي، وسيتبين فحواها قريبا.

في السياق ذاته قال الكاتب التركي كريم أولكار، في مقال بصحيفة “دنيا” التركية إن المعارك السياسية والاتهامات بتدبير المحاولة الانقلابية وعمليات الحظر غير الرسمية بين الإمارات وتركيا، تقترب من نهايتها.

وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس رجب طيب أردوغان مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي، لفت أولكار الانتباه إلى أن التوتر السياسي بين البلدين سينخفض ​​من خلال الاقتصاد.

وذكر أولكار في مقاله أن رجل الأعمال التركي جيهان كامار، الذي لديه استثمارات في العديد من القطاعات في تركيا، سيفتتح مطعمين في الإمارات.

كما أشار أولكار لتصريحات سيد باسار شويب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الدولية القابضة، حول بحثه عن في فرص الاستثمار في قطاعات الصحة والصناعة وتجهيز الأغذية في تركيا.

وعقدت مؤخرًا شركة أبوظبي للإدارة مؤتمراً للترويج لمشاريع استثمارية جديدة. وذكر مسؤولون إماراتيون في بيان، أنهم سيطلقون 50 مشروعا تجاريا جديدا مع 8 دول بهدف جذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 سنوات. وتشمل هذه الدول تركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا وإنجلترا والهند وإسرائيل.