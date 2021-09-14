أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي كريم أولكار، إن المعارك السياسية والاتهامات بتدبير المحاولة الانقلابية وعمليات الحظر غير الرسمية بين الإمارات وتركيا، تقترب من نهايتها.

خلال مقاله في صحيفة “دنيا” التركية تحدث كريم أولكار عن مشاريع استثمارية جديدة بين أبوظبي وأنقرة.

أولكار الذي أشار إلى وجود زعيم المافيا التركي، سادات بكر، في الإمارات، أكد أن التطورات الأخيرة بين البلدين تثير الانتباه.

وأوضح أولكار أن “العلاقات السياسية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة شهدت تغيرًا سريعًا في السنوات الأخيرة. أحيانًا تفسح العلاقات الودية الطريق أمام المواقف العاصفة في وقت قصير. هذا الاضطراب الذي حدث في السنوات الخمس الماضية ينعكس أيضًا في العلاقات الاقتصادية. الشركات الإماراتية، التي كانت أهم المستثمرين في تركيا لفترة، لم تفضل تركيا في الفترة الماضية”.

وأضاف: “ومع ذلك، ومهما حدث، فإن التوتر بين الإدارة الإماراتية والنظام السعودي تسبب في إعادة توزيع البطاقات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تغطي جغرافيا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس رجب طيب أردوغان مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي، لفت أولكار الانتباه إلى أن التوتر السياسي بين البلدين سينخفض ​​من خلال الاقتصاد.

وذكر أولكار في مقاله أن رجل الأعمال التركي جيهان كامار، الذي لديه استثمارات في العديد من القطاعات في تركيا، سيفتتح مطعمين في الإمارات.

كما أشار أولكار لتصريحات سيد باسار شويب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الدولية القابضة، حول بحثه عن في فرص الاستثمار في قطاعات الصحة والصناعة وتجهيز الأغذية في تركيا.

وعقدت مؤخرًا شركة أبوظبي للإدارة مؤتمراً للترويج لمشاريع استثمارية جديدة. وذكر مسؤولون إماراتيون في بيان، أنهم سيطلقون 50 مشروعا تجاريا جديدا مع 8 دول بهدف جذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 سنوات. وتشمل هذه الدول تركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا وإنجلترا والهند وإسرائيل.