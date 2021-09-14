أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي والخبير الاقتصادي التركي، رمزي أوزدمير، إن أنقرة تضغط لعقد اجتماع بين الرئيس جو بايدن وأردوغان من أجل خفض سعر صرف الدولار المرتفع في تركيا.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء 8.46 وهناك توقعات بتجاوز الدولار 9 ليرات نهاية العام.

وأوضح أوزدمير خلال مقاله في صحيفة “يني تشاغ” التركية، تحت عنوان “لماذا يذهب أردوغان إلى أمريكا؟”، أن المسار السيئ للاقتصاد والارتفاع الحتمي لسعر صرف الدولار، يجعل أردوغان يحلم بالذهاب إلى الولايات المتحدة ولقاء جو بايدن.

وأضاف أوزدمير إن على الرغم من عدم ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية باللقاءات المباشرة بسبب كورونا، وفيما ستعقد قمة قادة الأمم المتحدة التي في الفترة ما بين 19-22 سبتمبر عن بعد، “إلا أن أردوغان سيذهب إلى الولايات المتحدة بوفد وسيحاول لقاء بايدن، لأن ذلك سيكون له تصور إيجابي في تركيا، وخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام”.

تسببت تصريحات محافظ البنك المركزي شاهب كافجي أوغلو، حول تأسيس سعر الفائدة على التضخم الأساسي، في ارتفاع سعر صرف الدولار. بعد بيان كافجي أوغلو، بدأ سعر الدولار في الارتفاع وارتفع إلى 8.51 ليرة تركية.

وبينما صرح العديد من الاقتصاديين بأنه يتعين على الحكومة خفض أسعار الفائدة من أجل الفوز بالانتخابات، فمن المعروف أيضًا لدى الجميع أن خفض أسعار الفائدة سيزيد من سعر الدولار في مواجهة التضخم الذي ارتفع إلى 19.25 في المائة.