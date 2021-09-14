كابول (زمان التركية) – أفاد مسؤول من حركة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان أن كلا من تركيا وروسيا تعهدتا بإرسال مساعدات إنسانية في المستقبل القريب.

وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن رئيس إدارة مطار كابول عبد الهادي حمداني قوله يوم الاثنين إن أنقرة وموسكو أبلغتا طالبان بخططهما لإيصال مساعدات إنسانية إلى مطار كابول في المستقبل القريب.

وقال الحمداني: “روسيا وتركيا أكدتا لنا أنهما سترسلان طائرتهما في الأيام المقبلة بمساعدات إنسانية للشعب الأفغاني إلى كابول”، مضيفًا أن طائرات من قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، وكازاخستان وباكستان، كانت تهبط في المطار.

استيلاء طالبان على كابول الشهر الماضي أدى إلى دفع مستقبل أفغانستان إلى عالم من الفوضى وعدم اليقين، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة هجرة وعواقب وخيمة على الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تم تعليق حركة الطيران المدني في الدولة التي مزقتها الحرب بعد أن اجتاحت حركة طالبان كابول، وسيطرت بشكل كامل على العاصمة الأفغانية بعد ذلك بوقت قصير.

وقال حمداني إن مطار كابول، الذي كان مسرحا للآلاف الذين حاولوا يائسين الفرار من البلاد الشهر الماضي، يواجه بعض الصعوبات التي تحول دون استئناف كامل لحركة الركاب الجوية الدولية.

وأضاف المسؤول الأفغاني: “ما يقرب من 10-15 في المائة من المشاكل الفنية في محطة الرحلات الدولية لم يتم حلها حتى الآن، لكننا نخطط لحلها في المستقبل القريب”.

جدير بالذكر أن تركيا، التي حافظت على دورها العسكري غير القتالي في أفغانستان بحوالي 500 جندي على مدى العقدين الماضيين، كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة لمواصلة تشغيل مطار كابول وتوفير الأمن هناك.

وعرضت حكومة رجب طيب أردوغان الشهر الماضي مساعدة لحركة طالبان لإرساء شرعيتها الدولية.

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