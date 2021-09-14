أنقرة (زمان التركية) – مثل المغني والممثل والملحن التركي، أوزجان دنيز، أمام القضاء في الدعوى المرفوعة ضده من زوجته السابقة فايزة أطاقان، تتهمه خلالها بضربها.

حضر المدعى عليه أوزجان دنيز والشاكية فايزة أطاقان جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية الابتدائية 21 بإسطنبول مع محاميهما.

أوضح أوزجان دنيز بطل مسلسل عروس إسطنبول خلال دفاعه عن نفسه، أنه يرفض جميع الادعاءات بأنه استخدم العنف ضد زوجته السابقة.

أضاف الممثل التركي: “وبما أننا بصدد الطلاق، أعتقد أن هذه المزاعم تهدف إلى أغراض أخرى. هناك قضية حضانة بيني وبين صاحبة الشكوى. المشتكية تفعل هذه الأشياء لتضعني في موقف صعب في قضية الحضانة”.

وطالب أوزجان دنيز بالاستماع إلى الشهود الذين كانوا معهم في الوقت الذي ذكرته زوجته السابقة.

كما أشار دنيز الحاصل على الثانوية العامة فقط، وسط أقواله إلى أن دخله الشهري يصل إلى 20 ألف ليرة.

وعلى الجانب الآخر، أكدت المشتكية فايزة أطاقان تعرضها للعنف والضرب من قبل دنيز، خلال فترة حملها منه وقبل زواجهما، حيث كانا يمكثان معا في نفس المنزل. وأوضحت أنه خلال شجار بينهما أمسك بها من رقبتها وعلقها على الحائط.

يذكر أنه إذا تمت إدانة دنيز، يمكن أن يسجن حتى سنة و6 أشهر.