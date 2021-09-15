أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن هناك إجراءات تتخذ بغرض التستر على فساد بقيمة مليار ليرة تتعلق بالأجهزة الطبية داخل هيئة الضمان الاجتماعي.

تبين أنه يتم العمل على تغيير لائحة الهيئة بحيث يسمح بتعيين رئيس للمفتشين، من خارج المؤسسة.

يهدف الإجراء إلى إقصاء رئيس وحدة التفتيش والرقابة بهيئة الضمان الاجتماعي التي تتولى التحقيق واستبداله بشخصية بآخر من خارج المؤسسة.

ويرى البعض أن هناك مسعى للتستر على التحقيق القائم في قضية الأجهزة الطبية.

تنص اللائحة الحالية على ضرورة عمل الفرد كمفتش لمدة 12 عاما على الأقل كي يتمكن من تولي رئاسة وحدة التفتيش، أما المسودة التي تم إعدادها فتنص على إمكانية أي تولي أي موظف عمل بتأمين لمدة خمس سنوات بما يشمل أيضا القطاع الخاص وظيفة رئيس لوحدة التفتيش.

ويأتي الحديث عن ضرورة تغيير اللائحة رغم أنه لم تمبر سوى ثلاث سنوات على صدور المرسوم الرئاسي الخاص بها في عام 2018.

وترى قيادات هيئة الضمان الاجتماعي أن عدم طرح التعديلات على مدار الثلاث سنوات المنصرمة منذ صدور المرسوم المشار إليه، والحديث فجأة عن عدم توافق المرسوم مع اللائحة الحالية في الوقت الذي بدأ فيه التحقيق، لا يشير إلى نوايا حسنة.

تقول معلومات إنه يتم ممارسة ضغوط خارجية لتعديل اللائحة.

جدير بالذكر أن نجل شقيق وزير الداخلية، محمد سويلو، قد ورد اسمه ضمن ادعاءات الفساد الخاصة بالأجهزة الطبية.