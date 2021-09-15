أنقرة (زمان التركية) – تسبب الكشف عن شراء رئيس جامعة حكومية أدوات ترفيهية بينها جاكوزي وأرجوحة، بحالة انزعاج في تركيا.

رئيس جامعة إقليمي رفع سقف توقعات البذخ والرفاهية، حيث اشترى على نفقة الجامعة، جاكوزي وصاعق ذباب وأرجوحة بالون ومكنسة كهربائية وترمس للنزهات ومنشار تقليم ومرآة مكياج بإضاءة ليد، ومجموعة دش آلي.

محكمة الحسابات بدأت تحقيق ضد رئيس الجامعة بتهمة “الضرر العام”.

وأصدرت المحكمة حكمها، بأن شراء الأدوات الكمالية من ميزانية الجامعة تسبب في خسارة عامة، وألزمت رئيس الجامعة بدفع جزء من الأموال المصروفة للجامعة.

وقال نشطاء تعليقا على ذلك، إنه في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات التركية تراجعها في جودة التعليم، يعيش رؤوسها حياة الرفاهية بشكل مبالغ فيه، وليس على حسابهم الشخصي بل على نفقة الجامعة.