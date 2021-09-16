أنقرة (زمان التركية) – أظهرت معطيات دولية أن نسبة استدانة القطاع العام في تركيا ارتفعت من 39.8 في المئة إلى 41.9 في المئة.

إحصاءات معهد التمويل الدولي كشفت عن بلوغ ديون الدول العالمية مستويات قياسية في الربع الثاني من العام الجاري بتسجيل 296 ترليون دولار، بينما ارتفعت نسبة استدانة القطاع العام في تركيا من 39.8 في المئة إلى 41.9 في المئة.

وأشار تقرير المعهد لمتابعة الديون إلى ارتفاع ديون الدول العالمية بنحو 4.8 ترليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ إجماليها 296 ترليون دولار.

وشهدت الدول النامية أعلى ارتفاع في زيادة ديون الدول العالمية، حيث ارتفعت ديون الدول النامية بنحو 3.5 ترليون دولار خلال الربع الثاني ليصل إجماليها إلى 92 ترليون دولار.

وعلى الرغم من هذا تراجعت نسبة الدين لإجمالي الناتج المحلي لأول مرة منذ اندلاع جائحة كورونا، حيث تراجعت نسبة الدين الدولي لإجمالي الناتج المحلي خلال تلك الفترة إلى 353 في المئة، بعدما كان يبلغ 362 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتضمن تقرير المعهد معلومات عن إحصاءات استدانة تركيا، حيث ذكر التقرير أن نسبة استدانة القطاع العام في تركيا ارتفعت إلى 41.6 في المئة خلال الربع الثاني بعدما كانت تبلغ 39.8 في المئة.

وتوضح الإحصاءات أن نسبة استدانة القطاع المالي لإجمالي الناتج المحلي لم تتغير وظلت عند مستوى 27.8 في المئة.

وارتفعت نسبة الاستدانة في القطاع غير المالي من 68.7 في المئة إلى 74.9 غي المئة.

هذا وارتفعت نسبة استدانة الأسرة من 16.6 في المئة إلى 17.3 في المئة.