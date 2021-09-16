أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن ارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا تقلل من شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتبت بلومبرج أن البلدان التي تمر بأزمة اقتصادية شعرت بالتضخم أكثر، واستشهدت بتركيا كمثال، وربطت تراجع شعبية أردوغان بتكلفة المعيشة.

وأوضحت الوكالة التي غطت ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تركيا، أن شعبية الرئيس أردوغان انخفضت بالتزامن مع اندلاع الأزمة الاقتصادية وتكلفة المعيشة.

وأضافت بلومبرج: “يقال إن الحكومة تهدد الشركات ذات الأسعار المرتفعة بغرامات للسيطرة على الأسعار. أفادت الأنباء أن مسؤولي وزارة التجارة بدأوا تحقيقا في مزاعم الزيادة المفرطة في أسعار المواد الغذائية بأسواق الجملة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير”.

وفي إشارة إلى أن حكومة أردوغان تعمل على إجراء تغييرات قانونية للحد من التضخم في الغذاء، قالت بلومبرج إنه اعتبارًا من أكتوبر، يمكن شراء الفواكه والخضروات الطازجة المتعفنة في الحقول عبر سوق الإنترنت.