أنقرة (زمان التركية) – تتأثر تركيا بالزيادة العالمية في أسعار الغاز الطبيعي خلال الآونة الأخيرة، ففي الرابع عشر من سبتمبر الجاري حطم السعر المرجعي لألف متر مكعب من الغاز في سوق الغاز الطبيعي الفوري الرقم القياسي لهذا العام بعدما بلغ ألفين و275 ليرة و26 قرشا.

وتشير بيانات شركة أسواق الطاقة إلى أن آخر سعر مرجعي لألف متر مكعب من الغاز الطبيعي كان يقدر بألفين و249 ليرة و21 قرشا في الخامس عشر من أغسطس الماضي، غير أن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي ألقت بظلالها على تركيا ليرتفع السعر المرجعي لألف متر مكعب من الغاز في سوق الغاز الطبيعي الفوري إلى ألفين و275 ليرة و26 قرشا، مسجلا بهذا أعلى مستوياته خلال العام الجاري.

وبلغ إجمالي حجم تجارة الغاز نحو مليون و511 ألف متر مكعب.

وتسجل أوروبا أيضا أرقاما قياسيا في أسعار الغاز الطبيعي، حيث بلغ حجم التداول في سوق الغاز الطبيعي الفوري 3 ملايين و452 ألف و550 ليرة بعدما كان يبلغ 4 ملايين و134 ألف و876 ليرة خلال اليوم السابق.

واستقبلت تركيا يوم الأربعاء الماضي 142 مليون و239 ألف و647 متر مكعب من الغاز الطبيعي، بينما بلغ حجم الغاز الطبيعي المورد للسوق نحو 142 مليون و262 ألف و970 متر مكعب.