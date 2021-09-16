أنقرة (زمان التركية) – أصبح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، التركي الوحيد من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في القائمة التي أعلنتها مجلة تايم.

أعلنت مجلة “التايم” العالمية عن قائمة 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2021، وكان من بين الشخصيات التركي فاتح بيرول.

ونشر بيرول تدوينة على حسابه على تويتر، قال فيها: “يشرفني أن أكون على قائمة TIME لأكثر الأشخاص تأثيرا في العالم. أشارك زملائي المتفانين في الوكالة الدولية للطاقة هذا الفخر”.

وأضاف بيرول: “سأستخدم كل النفوذ الذي أملكه لمساعدة البلدان على تحقيق هدفها الصافي صفر الكربون، وسأحرص على أن أكون اقتصاديًا وعادلًا وآمنًا”.

يذكر أن قائمة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا، تضمنت الأمير هاري والدوقة ميغان، ولاعبة الجمباز سيمون بيلز، والممثلة كيت وينسلت، والمغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج، والكاتب كاثي بارك هونج.